Как в Павлодарской области борются с комарами

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области поделился опытом борьбы с комарами. Глава региона выделил два важных аспекта, которые дают эффективность для снижения активности комаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особенность Павлодарской области в том, что у нас есть очень много поймы. Фактически до 380 тысяч га поймы – это больше, чем во всех остальных областях вместе взятых. Фактически, когда происходит разлив Иртыша, это огромное зеркало воды, которое дает гнусу благоприятную среду. Что мы сделали? Мы увеличили площади авиационных обработок. Если ранее обрабатывали 27 тысяч га, то увеличили до 71,5 тысячи га – фактически в 2,5 раза увеличили площадь обработок», - ответил на вопрос журналиста Асаин Байханов на брифинге в СЦК.

Также в Павлодарской области впервые приступили к обработке не только самой реки Иртыш, но и притоков Иртыша.

«Их достаточно много. Соответственно, все эти водоемы нами были обработаны в этом году, что позволило более-менее комфортно почувствовать себя не только в городе Павлодаре, но и в районах. Фактически какие-то небольшие очаги есть, само собой. Это природа. Гнус невозможно уничтожить стопроцентно, но достичь такой эффективности, чтобы 90% в личиночной форме уничтожить, мы, по оценкам ученых, достигли. Теперь мы работаем комплексно. Мы работаем с научной группой над тем, чтобы разработать комплексные меры для дальнейшего снижения популяции гнуса. Поэтому, можно сказать, еще два важных аспекта. Основная работа ведется полностью на биологическом препарате. Этот препарат не наносит вреда окружающей среде. Второе – работа химическим препаратом идет для барьерной остановки летающих форм», - добавил глава Павлодарской области Асаин Байханов.