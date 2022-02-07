В Павлодарской области нивелируют разницу между городскими и сельскими школами

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Глава региона посетил сёла района Аккулы, где проверил отопление в школах и выслушал сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году по программе «Ауыл – Ел бесігі» мы реализовали 70 проектов, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков в ходе рабочей поездки в район Аккулы. - Нам еще нужно три-четыре года, чтобы поднять уровень нашего села. Также нужно уметь использовать то, что есть: не только просить у государства, но и проявлять личную инициативу: дома культуры и другие социальные объекты не должны пустовать; они должны работать на благо сельчан, не превращаясь в музеи - в таких местах должен быть задействован каждый квадратный метр».

Глава региона посетил несколько сельских школ. Кроме того, А. Скаков встретился с жителями сел Ямышево, Каракала, Бескарагай и выяснил, какие проблемы волнуют сельчан, сообщили в пресс-службе акима области. Во всех трех селах он ознакомился с условиями, в которых учатся сельские дети. В первую очередь Абылкаира Скакова интересовал температурный режим.

«Как выяснилось, не во всех учебных заведениях достаточно тепло. К примеру, в Ямышевской школе глава региона убедился, что батареи греют слабо, - отметили в администрации области. - Он потребовал наладить нормальную работу котельной, от которой зависит комфортное пребывание детей в школе».

В Ямышевской школе учатся 166 детей (п ри мощности на 198 учащихся). Здесь работают кабинеты шахмат, робототехники, а также краеведческий музей с экспонатами эпохи неолита. В этой школе учится обладательница премии «Тәуелсіздік ұланы», учрежденной к 30-летию Независимости Казахстана, семиклассница Мария Хохлова.

Пообщался Абылкаир Скаков и с педагогами. Учитель биологии Динара Мамонова, окончив в 2004 году Павлодарский педагогический университет, осталась в Ямышево как молодой специалист. Уроженка Иртышского района получила подъемные и сейчас работает с детьми.

В Ямышевской школе аким области посетил и столовую, где ему сообщили, что все дети, как и в других школах района Аккулы, с 1 по 11 класс обеспечены бесплатным питанием.

В этом же селе А. Скаков посетил и магазин, который сотрудничает с социально-предпринимательской корпорацией «Павлодар».

«Благодаря этому, предприниматели реализуют социально значимые продукты питания по сниженным ценам. К примеру, цена на сахар здесь составляет 264 тенге за килограмм, а на растительное масло - 664 тенге за литр», - добавили в акимате.

В сельском доме культуры, построенном в прошлом году по программе «Ауыл - Ел бесігі», Абылкаир Скаков встретился с местными жителями, которые смогли задать ему интересующие их вопросы.

А в селе Каракала аким области также проверил, не мерзнут ли дети в местной школе.

«Оказалась, что температура внутри учебного заведения держится на уровне 18-19 градусов. Абылкаир Скаков поручил местным властям в кратчайшие сроки исправить ситуацию», - проинформировал ив пресс-службе акима.

Жители села Каракала подняли перед главой региона вопросы, связанные с охотой и рыболовством в пойме Иртыша.

«По словам сельчан, из-за запрета на отстрел популяция бакланов стала очень высокой, что наносит вред экосистеме и эпизоотической обстановке. Аким пообещал рассмотреть эту проблему с уполномоченными государственными органами», - уточнили в акимате Павлодарской области.

В Бескарагайской сельской школе претензий к температурному режиму у Абылкаира Скакова не было. Вопрос состоял в другом - в учебном заведении, рассчитанном на 450 человек, учится всего 61 ребенок. За зиму здесь расходуют сразу около 400-500 тонн угля. Чтобы затраты на содержание школы были более эффективными, глава региона предложил отдать часть площадей учебного заведения под другие нужды, например, под новые кружки и секции для детей.

«Здание есть, инфраструктура имеется. Почему мы не используем ее должным образом? - обратился к сельчанам Абылкаир Скаков. - Если сейчас строить какой-то социальный объект, это обойдется в 200-300 миллионов тенге. Может лучше отремонтировать школу, скажем, на 100 миллионов тенге и эффективно использовать ее помещения?».

Во время рабочей поездки в район Абылкаир Скаков побывал в крестьянском хозяйстве «Сабырхан». Управляющий хозяйством Санатбек Магмуров рассказал, что не так давно благодаря программе «Сыбаға» он приобрел 150 голов скота породы герефорд. В планах фермера в следующем году - открыть небольшую молочно-товарную ферму.

«Чтобы обеспечивать постоянное производство молока, у хозяйства есть необходимое поголовье, а также 2,5 тысячи гектаров пастбищных угодий и возможность выращивать кормовые культуры», - подчеркнули в администрации Павлодарской области.