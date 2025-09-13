В Павлодарской области начнут прививать от гриппа с 15 сентября

В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что в первую очередь вакцинируют от гриппа людей из группы риска: дети и взрослые с хроническими заболеваниями, медработники, беременные, дети закрытых учреждений (школы-интернаты, дома ребенка, детские дома, интернаты для детей/инвалидов), контингент домов престарелых.

— Закуп вакцин централизованно осуществляется Единым дистрибьютором (ТОО «СК-Фармация) и принимается ответственными лицами склада в Павлодарской областной больнице им. Г. Султанова. Закуплена вакцина против гриппа в количестве 80000 доз на сумму 81 миллион тенге, — сообщили в управлении здравоохранения.

Ко всеобщей иммунизации приступят с 15 сентября. Для всех из группы риска прививка полагается бесплатно, остальные могут самостоятельно обратиться в поликлинику на платной основе.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане начали готовиться к очередном эпидсезону.