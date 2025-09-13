РУ
РУ
    17:34, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Павлодарской области начнут прививать от гриппа с 15 сентября

    В регионе намерены провести иммунизацию не менее 10-12% от общего числа жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вакцина, лекарства, врачи, медицина
    Фото: freepik.com

    В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что в первую очередь вакцинируют от гриппа людей из группы риска: дети и взрослые с хроническими заболеваниями, медработники, беременные, дети закрытых учреждений (школы-интернаты, дома ребенка, детские дома, интернаты для детей/инвалидов), контингент домов престарелых.

    — Закуп вакцин централизованно осуществляется Единым дистрибьютором (ТОО «СК-Фармация) и принимается ответственными лицами склада в Павлодарской областной больнице им. Г. Султанова. Закуплена вакцина против гриппа в количестве 80000 доз на сумму 81 миллион тенге, — сообщили в управлении здравоохранения.

    Ко всеобщей иммунизации приступят с 15 сентября. Для всех из группы риска прививка полагается бесплатно, остальные могут самостоятельно обратиться в поликлинику на платной основе.

    Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане начали готовиться к очередном эпидсезону. 

    Теги:
    Грипп Регионы Казахстана Здоровье Вакцинация Заболевания Прививки Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
