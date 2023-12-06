РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 05 Декабрь 2023 | GMT +6

    В Павлодарской области мужчина погиб, выпрыгнув из окна

    раскрытое окно
    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    Житель Экибастуза скончался, упав с высоты четвертого этажа. Скорая была на местечерез пять минут, но помочь медики уже не могли. Мужчина получил травмынесовместимые с жизнью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трагедия произошла накануне вечером, на улице Пшембаева.

    - Вызов в скорую поступил 4 декабря в 22:16, повод - падение с высоты четвертого этажа. Медицинская бригада выехала на место по первой категории срочности, доезд - 5 минут. На месте медики констатировали смерть 44-летнего мужчины, который получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

    В сентябре в пригороде Экибастуза уже произошел подобный случай. В поселке Солнечный 54-летний мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа многоквартирного дома и упал на козырек подъезда. Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.

    Теги:
    Регионы Казахстана Суицид Происшествия Скорая помощь Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!