В Павлодарской области мужчина погиб, выпрыгнув из окна

Житель Экибастуза скончался, упав с высоты четвертого этажа. Скорая была на местечерез пять минут, но помочь медики уже не могли. Мужчина получил травмынесовместимые с жизнью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагедия произошла накануне вечером, на улице Пшембаева.

- Вызов в скорую поступил 4 декабря в 22:16, повод - падение с высоты четвертого этажа. Медицинская бригада выехала на место по первой категории срочности, доезд - 5 минут. На месте медики констатировали смерть 44-летнего мужчины, который получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

В сентябре в пригороде Экибастуза уже произошел подобный случай. В поселке Солнечный 54-летний мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа многоквартирного дома и упал на козырек подъезда. Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.