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    17:21, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Павлодарец погиб при падении с четвертого этажа

    скорая помощь
    Фото: Казинформ

    Мужчина погиб от падения с четвертого этажа в Павлодарской области. Он выпрыгнул из окна и упал на козырек подъезда. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла в поселке Солнечный, который находится в 40 километрах от Экибастуза.

    «Мужчине было 54 года. По сообщению, поступившему в скорую помощь, он выпрыгнул с четвертого этажа и упал на козырёк на высоте второго этажа. Скончался до приезда бригады 103», - проинформировали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

    Это уже второй за последнее время трагический случай, связанный с падением с высоты.

    15 сентября в Павлодаре погибла 14-летняя девочка, выпавшая из окна восьмого этажа. Вызов поступил в 21:30. Бригада скорой прибыла на место через 3 минуты, но медики лишь констатировали смерть школьницы. При падении девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.

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