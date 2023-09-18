Павлодарец погиб при падении с четвертого этажа

Мужчина погиб от падения с четвертого этажа в Павлодарской области. Он выпрыгнул из окна и упал на козырек подъезда. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла в поселке Солнечный, который находится в 40 километрах от Экибастуза.

«Мужчине было 54 года. По сообщению, поступившему в скорую помощь, он выпрыгнул с четвертого этажа и упал на козырёк на высоте второго этажа. Скончался до приезда бригады 103», - проинформировали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Это уже второй за последнее время трагический случай, связанный с падением с высоты.

15 сентября в Павлодаре погибла 14-летняя девочка, выпавшая из окна восьмого этажа. Вызов поступил в 21:30. Бригада скорой прибыла на место через 3 минуты, но медики лишь констатировали смерть школьницы. При падении девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.