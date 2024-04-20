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    08:14, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    В Павлодарском аэропорту планируют оборудовать два телетрапа

    аэропорт Павлодара
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Масштабную реконструкцию здания аэровокзала проведут в Павлодаре в 2025 году. После ремонта аэропорт станет более современным и удобным. В том числе, появятся «рукава», чтобы пассажирам было проще попасть на борт или в здание аэровокзала по прилету, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как будет выглядеть воздушная гавань после реконструкции, рассказал аким области Асаин
    Байханов.

    — Ряд проектов еще находится в разработке, в их числе — реконструкция аэропорта города
    Павлодара. На первом этапе будет проведена реконструкции взлетно-посадочной полосы. Вторым этапом планируем провести реконструкцию самого аэровокзала. Ее главная цель — сделать здание современным, разделить зоны прилета и вылета, зону досмотра, расширить зону ожидания. Отмечу, в будущем, после реконструкции взлетно-посадочной полосы, мы сможем принимать самолеты большей вместимости и грузоподъемности. Это позволит увеличить пассажиропоток. Поэтому в проекте реконструкции предусмотрены «рукава», чтобы, когда прибывает большой самолет, пассажиры могли заходить на борт через аэровокзал, — сообщил Асаин Байханов.

    Сейчас павлодарцы и гости города от здания аэропорта до самолета идут пешком, в любую
    погоду. Расстояние небольшое. Что касается зоны ожидания в аэропорту, она едва может вместить всех пассажиров, которые прошли регистрацию на рейс.

    Со слов главы региона, проект реконструкции здания скоро направят на госэкспертизу, а
    реализовать его планируют в следующем году.

    Напомним, о предстоящей реконструкции ВПП было известно еще в прошлом году. Взлетную
    полосу расширят на 15 метров, проектом также предусмотрены реконструкция рулежной дорожки и перрона, замена системы светосигнального оборудования, установка системы освещения, системы видеонаблюдения. Без проведения этих работ павлодарский аэропорт не сможет получить сертификат летной годности.

    Ремонт взлетно-посадочной полосы должен начаться в ближайшее время, из-за этого
    авиасообщение приостановят на 8 месяцев.

    Теги:
    Ремонт Регионы Казахстана Павлодар Акимат Аэропорт Акимы
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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