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    11:22, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ремонт взлетно-посадочной полосы в Павлодаре оценили почти в 17 миллиардов тенге

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Взлетку» расширят на 15 метров, заменят светосигнальное оборудование и обновят систему видеонаблюдения. После этого павлодарский аэропорт сможет принимать более тяжелые самолеты, передает МИА «Казинформ».

    Деньги на реконструкцию будут выделены из республиканского бюджета.

    «Разработана ПСД по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта города Павлодара с положительным заключением госэкспертизы. Общая стоимость строительно-монтажных работ составит 16,9 миллиарда тенге. В отраслевое министерство подана заявка на выделение средств из республиканского бюджета», - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области Канат Кашкиров во время аппаратного совещания в акимате.

    После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет не только принимать тяжелые самолеты, но и что важнее - получить сертификат летной годности. На время ремонта ВПП полеты, вероятно, будут приостановлены.

    Также запланирован ремонт здания самого аэропорта, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами.

    «Планируется проведение модернизации аэропортового комплекса, которая включает в себя реконструкцию здания аэровокзала и строительство пристройки с учетом приведения в соответствие площадей нормам международных стандартов и увеличения пропускной способности с 200 до 400 пассажиров в час. В настоящее время разработано техническое задание на проектирование, договор с проектной организацией – на стадии заключения», - отметил Канат Кашкиров.

    Теги:
    Павлодарская область Экономика Павлодар
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