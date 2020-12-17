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В Павлодаре закрыли сезон работы Школы юного поисковика

Автор:  
Антон Гагарин
17 Декабря 2020, 01:10
В Павлодаре закрыли сезон работы Школы юного поисковика

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре состоялось торжественное закрытие Школы юного поисковика «Фронтовые дороги», приуроченное к празднованию Дня Независимости Республики Казахстан и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан Жолы» принял участие в конкурсе малых грантов на проведение волонтёрских проектов Павлодарской области в 2020 году: получили грант по направлению «Asyl мura» от общественного фонда «Бірге» - 17 ребят из высшего колледжа Инновационного Евразийского университета изъявили желание пройти обучение в «Школе юного поисковика», - сообщил командир павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов после закрытия Школы юного поисковика.

По его словам, занятия и мероприятия проходили в течение шести месяцев. Общение поисковиков с ребятами в течение этого полугодия получилось продуктивным и доверительным.

«Добровольцы Школы изучали антропологию, технологии ведения поисковых, эксгумационных и архивных работ, историю Великой Отечественной войны. Особый интерес вызывали практические занятия, где отрабатывались теоретические знания и приобретались навыки поисковой работы», - отметил А. Шитов.

Подведение итогов Школы юного поисковика прошло в онлайн-формате. На мероприятие были приглашены в качестве гостей руководители ветеранских и неправительственных организаций. Командир отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов наградил сертификатами ребят, прошедших обучение, преподавателей-участников проекта, наградил Почетными грамотами руководство высшего колледжа ИнЕУ и приглашенных гостей за бескорыстный и добросовестный труд по сохранению и увековечиванию памяти о подвиге всех людей, приближавших Победу над фашизмом.

Высший колледж ИнЕУ, в свою очередь, подарил командиру отряда «Майдан Жолы» книгу «Панфиловцы: наша гордость, наша слава». Её автор - Лайла Ахметова, учёный, общественный деятель, автор работ по истории, политологии, медиаобразованию, гражданскому обществу, исследователь казахстанской журналистики, поисковик из города Алматы.


Павлодарская область   День Независимости   Общество  
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