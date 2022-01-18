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В Павлодаре водитель сбил памятник соледобытчикам

18 Января 2022 13:53
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В Павлодаре водитель сбил памятник соледобытчикам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 46-летний водитель «Мерседеса» ночью наехал на памятник и попал в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«7 января, в 02.50, 46-летний водитель, управляя автомашиной марки «Мерседес», на речном вокзале совершил наезд на каменный памятник», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, из-за наезда на памятник сам водитель был доставлен в больницу. Машина водворена на штрафную стоянку.

Как стало известно, пострадал памятник соледобытчикам, установленный в 2018 году близ речного вокзала.
«По данному факту в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 КРКоАП», - добавили в полиции.

Ранее аким Павлодара выразил свое возмущение порчей памятника на своей странице в Instagram.

«Ломать, конечно же, не строить. Восстановим. Но зачем так…» - написал градоначальник Асаин Байханов.


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#Павлодарская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Антон Гагарин

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