В Павлодаре водитель сбил памятник соледобытчикам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 46-летний водитель «Мерседеса» ночью наехал на памятник и попал в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 января, в 02.50, 46-летний водитель, управляя автомашиной марки «Мерседес», на речном вокзале совершил наезд на каменный памятник», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, из-за наезда на памятник сам водитель был доставлен в больницу. Машина водворена на штрафную стоянку.

Как стало известно, пострадал памятник соледобытчикам, установленный в 2018 году близ речного вокзала.

«По данному факту в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 КРКоАП», - добавили в полиции.

Ранее аким Павлодара выразил свое возмущение порчей памятника на своей странице в Instagram.

«Ломать, конечно же, не строить. Восстановим. Но зачем так…» - написал градоначальник Асаин Байханов.

