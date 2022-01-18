В Павлодаре водитель сбил памятник соледобытчикам
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 46-летний водитель «Мерседеса» ночью наехал на памятник и попал в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«7 января, в 02.50, 46-летний водитель, управляя автомашиной марки «Мерседес», на речном вокзале совершил наезд на каменный памятник», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.
По данным стражей порядка, из-за наезда на памятник сам водитель был доставлен в больницу. Машина водворена на штрафную стоянку.
Как стало известно, пострадал памятник соледобытчикам, установленный в 2018 году близ речного вокзала.
«По данному факту в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 КРКоАП», - добавили в полиции.
Ранее аким Павлодара выразил свое возмущение порчей памятника на своей странице в Instagram.
«Ломать, конечно же, не строить. Восстановим. Но зачем так…» - написал градоначальник Асаин Байханов.
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