В Павлодаре в честь Наурыза организуют концерты и кинофестиваль

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В областном центре торжества в честь Наурыза начнутся 18 марта. По данным пресс-службы акимата Павлодара, в этот день пройдёт первенство города по стрельбе из лука, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 марта в Павлодаре этому празднику посвятят сельскохозяйственную ярмарку, конкурс на лучшее казахское национальное блюдо Наурыз-коже и республиканский фестиваль детского творчества «Алтын kids».

20, 21 и 23 марта в городе состоится праздничный фестиваль кинофильмов студии «Казахфильм». Вход будет свободным, сообщили в акимате. Показ кино пройдёт в зрительном зале культурно-досугового центра имени К. Абусеитова.

Три дня: 20-22 марта - в тире будет проходить чемпионат города по стрельбе среди любителей и ветеранов, а 21-го числа в зрительном зале клуба микрорайона железнодорожников будет организован концерт «Армысың әз Наурыз». Два дня будет длиться чемпионат города по кроссу среди любителей и ветеранов на лыжной базе «Ертис» в Усольском микрорайоне – 21-22 марта.

22 марта в микрорайонах и в сельской зоне города (в сёлах Павлодарское, Жетекши, Мойылды, Кенжеколь и посёлке Ленинский) развернут 19 импровизированных аулов – каждый со своими концертными программами, спортивными мероприятиями и выставочными юртами.

25 марта в большом зале Дворца культуры имени Естая даст концерт оркестр казахских народных инструментов имени Рустембека Омарова с участием дирижёра Муслима Амзе из города Алматы.

Есть в программе празднования Наурыза в Павлодаре множество других интересных мероприятий и акций.



