ДКНБ и СБ проводят расследование в отношении сотрудника прокуратуры в Павлодаре

В Генеральной прокуратуре сообщили, что мероприятия проводились подразделением внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности. Поводом стало заявление о факте мошенничества, предположительно совершённого сотрудниками надзорного органа.

— В настоящее время продолжаются следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Напомним, ранее был задержан прокурор города Актау в аэропорту Алматы. Позже стало известно, что суд прекратил дело в отношении Ерболата Абдилова.