    22:34, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    ДКНБ и СБ проводят расследование в отношении сотрудника прокуратуры в Павлодаре

    Сообщается, что оперативно-следственные мероприятия провели по заявлению павлодарца, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Үйде оқитын балалар жәрдемақысыз қалды: Прокуратура тексеріс жүргізді
    Фото: прокуратура Карагандинской области

    В Генеральной прокуратуре сообщили, что мероприятия проводились подразделением внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности. Поводом стало заявление о факте мошенничества, предположительно совершённого сотрудниками надзорного органа.

    — В настоящее время продолжаются следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, — сообщили в Генеральной прокуратуре.

    Напомним, ранее был задержан прокурор города Актау в аэропорту Алматы. Позже стало известно, что суд прекратил дело в отношении Ерболата Абдилова. 

    Артём Викторов
    Автор
