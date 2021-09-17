РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:31, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре произошёл пожар возле ночного клуба

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Загорание произошло ночью на самой большой улице города – Кутузова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «17 сентября, в 02.52, поступило сообщение о загорании по адресу: Павлодар, проспект Назарбаева, 159. На открытой территории происходило горение мусора в мусорных металлических контейнерах на общей площади 20 квадратных метров», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    По информации пользователей соцсетей, разместивших любительское видео пожара в Instagram, ЧП возникло возле ночного клуба «Seven».

    По словам спасателей, пожар ликвидировали в 03.44, он произошёл из-за неосторожного обращение людей с огнём. Ущерба имуществу жильцов нет.

    «Выезжали 5 человек личного состава и 1 единица техники. Жертв и пострадавших нет», - добавили в ДЧС.




    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Видео Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!