В Павлодаре произошёл пожар возле ночного клуба

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Загорание произошло ночью на самой большой улице города – Кутузова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«17 сентября, в 02.52, поступило сообщение о загорании по адресу: Павлодар, проспект Назарбаева, 159. На открытой территории происходило горение мусора в мусорных металлических контейнерах на общей площади 20 квадратных метров», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По информации пользователей соцсетей, разместивших любительское видео пожара в Instagram, ЧП возникло возле ночного клуба «Seven».

По словам спасателей, пожар ликвидировали в 03.44, он произошёл из-за неосторожного обращение людей с огнём. Ущерба имуществу жильцов нет.

«Выезжали 5 человек личного состава и 1 единица техники. Жертв и пострадавших нет», - добавили в ДЧС.



