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В Павлодаре проходит посвящённая государственному флагу РК акция

Автор:  
Антон Гагарин
16 Декабря 2020, 11:50
В Павлодаре проходит посвящённая государственному флагу РК акция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Волонтёры Павлодара и молодые государственные служащие приняли участие во флешмобе «Менiн туым –менiн Отаным», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В честь праздника впервые проспект Назарбаева украсили 12 билбордов с изображением государственного флага с надписью «Менiн туым – менiн Отаным». На балконах жилого дома, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ломова, вывешено 14 небесно-голубых флагов нашей страны«, - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в отделе внутренней политики города Павлодар.

«Шесть дней назад акцию «Мой флаг – моя Родина» начали павлодарские школьники, которые рисовали и украшали рисунками флага окна своих квартир, – прокомментировала замакима Павлодара Светлана Гладышева. – А сегодня горожане участием в этой акции выразили свой патриотизм и доказали, что любовь своему государству они носят глубоко в сердце».

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Сегодня волонтёры города и молодые государственные служащие приняли участие во флешмобе «Менiн туым –менiн Отаным», посвящённом Дню Независимости РК. Более 60 павлодарцев таким патриотическим флешмобом отметили этот знаменательный день, отметили в администрации областного центра.
«Участники акции, гордо подняв флаги, тем самым подчеркнули значимость государственных символов в жизни каждого казахстанца», - добавили в отделе внутренней политики города Павлодар.

Кроме этого, сотрудники Павлодарского филиала общества Красного Полумесяца продолжили идею одаривать въезжающих на территорию города флагами и шоколадом, раздавая их уже на трамвайных остановках пассажирам и кондукторам.

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Фото и видео: пресс-служба акимата города Павлодар.
Павлодарская область   Акимат   Видео   День Независимости  
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