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    17:33, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    В Павлодаре пожары на дачах помогает тушить поезд

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре горят дачи сразу двух садоводств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 апреля, в 11:52, поступило сообщение о пожаре в садоводствах «Надежда», «Восточный». Происходит горение ориентировочно 20-30 дачных домиков, сухой травы на площади ориентировочно 10 гектаров», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    В ликвидации пожаров участвует сразу 61 сотрудник ДЧС и 5 единиц техники, а от АО НК «Казакстан темир жолы» - пожарный поезд. Дополнительно направлены силы местных исполнительных органов для подвоза воды.

    Теги:
    МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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