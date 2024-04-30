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    15:22, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В Павлодаре отменили незаконное строительство домов в городском парке 

    парк Металлургов в Павлодаре
    Фото: pavon.kz

    Прокуратурой Павлодарской области выявлен факт незаконного предоставления части территории парка в Павлодаре под строительство 2-х многоквартирных жилых домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

    Участки земли парка «Металлургов» площадью 1,2 га в нарушение земельного и архитектурного законодательства под вышеуказанные цели напрямую отведены одной из компаний «Eurasian Resources Group» - АО «Алюминий Казахстана».

    По акту надзора незаконные разрешительные документы отменены, земли возвращены государству, территория парка восстановлена, виновные должностные лица освобождены от занимаемой должности.

     

    Теги:
    Генпрокуратура Регионы Казахстана Павлодар Регионы Жилье Прокуратура Строительство Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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