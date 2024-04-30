В Павлодаре отменили незаконное строительство домов в городском парке 

Прокуратурой Павлодарской области выявлен факт незаконного предоставления части территории парка в Павлодаре под строительство 2-х многоквартирных жилых домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Участки земли парка «Металлургов» площадью 1,2 га в нарушение земельного и архитектурного законодательства под вышеуказанные цели напрямую отведены одной из компаний «Eurasian Resources Group» - АО «Алюминий Казахстана».

По акту надзора незаконные разрешительные документы отменены, земли возвращены государству, территория парка восстановлена, виновные должностные лица освобождены от занимаемой должности.