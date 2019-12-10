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В Павлодаре новоселье отметят жители еще одного дома в микрорайоне Сарыарка
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре в канун Дня независимости новоселье отметят жители еще одного дома в микрорайоне Сарыарка Речь идет о двухподъездной девятиэтажке по адресу: улица Расковой, 2/1. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
Как сообщили агентству в региональном управлении строительства, дом № 30 в новом микрорайоне Сарыарка, выросшем на месте ветхого Алюминстроя, сдадут в эксплуатацию 16 декабря.
Строительство девятиэтажки началось в декабре прошлого года. Возведением занималась подрядная организация - ТОО «UMEngineering», авторский надзор выполняло ТОО «Гидроэнергосервис», технический надзор - ТОО «EG Compani-ПВ» - Всего в доме 72 квартиры: 36 однокомнатных, 18 двухкомнатных и столько же трехкомнатных. Общая площадь квартир в новостройке - 42 тысячи квадратных метров. На данный момент в доме завершают строительно-монтажные работы. Идет подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию. В канун Дня независимости, 14 декабря, новосёлы получат ключи от квартир, - сообщили в управлении строительства. Напомним, Сарыарку строят на месте ветхого микрорайона Алюминстрой, где прежде находилось 159 щитосборных двухэтажек, построенных в 50-х годах прошлого века. Всего в этом году в области введено 178 тысяч квадратных метров жилья, что на 11% выше уровня прошлого года. Завершено строительство десяти многоэтажных жилых домов. Ключи от квартир получили 272 семьи и еще 1399 получат до конца года. Между тем, в районе павлодарского аэропорта завершается строительство 55 индивидуальных жилых домов. В Аксу за счет частных застройщиков возводят 28 двухквартирных домов для многодетных семей. До конца года будет введено еще более 100 тысяч квадратных метров жилья.
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