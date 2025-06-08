В Павлодаре назвали причины отказа родителей от установки решеток на окна

По информации уполномоченной по правам ребенка в Павлодарской области Сауле Шакеневой, с начала года в регионе из окон выпали шесть детей, двое из них погибли. Она также озвучила данные опроса, проведенного отделом образования в детских садах среди родителей.

— Я хочу перечислить причины, по которым родители не устанавливают защиту на окна. Это отсутствие особой необходимости, личные убеждения, материальные трудности, арендное жильё (в некоторых случаях хозяйка против), деревянные окна, уверенность, что ребёнок всегда под присмотром бабушки, а также то, что окна не открываются настежь. Вот основные причины, по которым законные представители не устанавливают или не могут установить защитные устройства в квартирах, где проживают дети дошкольного возраста, — сообщила Сауле Шакенева.

Омбудсмен призвала оказать поддержку семьям, оказавшимся в такой ситуации. По её словам, все желающие могут обратиться в детские сады или напрямую к уполномоченной по правам ребёнка, чтобы узнать, каким семьям необходима помощь в установке защит на окна.

Ранее МЧС РК озвучило данные по выпадению из окон детей с начала года.