В Павлодаре из-за пожара в школе госпитализированы пятеро детей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В школе №1 загорелись мебель и книги в кабинете книгохранилища, госпитализированы пятеро детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 апреля, в 11.06, на улице Малайсары батыра, 3, в трехэтажной школе № 1 Павлодара, на третьем этаже, в кабинете книгохранилища, произошёл пожар (загорание мебели, книг) на площади 15 квадратных метров», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

До прибытия пожарных эвакуировались 479 человек, в том числе 414 детей. В 11.41 пожар удалось ликвидировать, добавили в ведомстве, уточнив, что горел потолок внутри помещения.

«Бригада скорой помощи с места пожара в больницу увезли пять человек (все пятеро человек – ученицы школы), по госпитализации уточняется. Причина пожара устанавливается», - добавили в департаменте.

На место происшествия выезжали 35 сотрудников и девять единиц техники ДЧС, четыре работника и одна машина центра медицины катастроф.