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В партии «Nur Otan» рассмотрели нарушения при распределении АСП в Туркестанской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Августа 2019, 22:23
В партии «Nur Otan» рассмотрели нарушения при распределении АСП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев в общественной приемной Жетысайского районного филиала партии провел совещание по обращениям граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

Участие в совещании приняли аким Жетысайского района Ж.Бейсенбаев, первый заместитель председателя районного филиала партии, секретарь районного маслихата и депутаты, активные граждане.

В ходе совещания были рассмотрены работы по социально-экономическому развитию района, вопрос, являющийся на сегодня актуальным, - распределение адресной социальной помощи.

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По данным начальника Жетысайского районного отдела занятости и социальных программ А. Абжанова, на эти цели предусмотрено около 2,5 млрд. тенге. АСП назначена и выплачена 7011 семьям в районе.

Как сообщили специалисты акимата, документы на получение АСП подали еще 1000 семей в Жетысайском, 500 семей в Мактааральском районе. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился вдвое. Но увеличилось и количество жалоб в связи с адресной социальной помощью. Люди жалуются на то, что объявились посредники, которые за определенную плату готовы помочь с приемом документов. А по данным министерства, в Жетысайском районе исследованы документы 700 семей, в результате выявлено, что 141 семья предоставила поддельные документы.

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В данный момент проверка документов продолжается. Ожидается, что таких фактов будет больше. К тому же в районе за последние 7 месяцев развелись 270 семей. Это тоже могло быть сделано для получения АСП.

В связи с этим первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» остановился на правонарушениях, касающихся получения АСП.

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«Даже в распределении средств, выделяемых государством, народ становится «кормушкой» для посредников. Социальную помощь должны получать семьи, которые действительно нуждаются в поддержке. В этом деле нужно навести порядок. Значимый рост разводов в сельской местности - это большая трагедия для казахского народа. Мы должны развивать институт семьи. Если не будет единства в семье, не будет мира и в стране. Партия будет рассматривать пути устранения нарушений, связанных с адресной социальной помощью, принимать эффективные решения», - сказал Б.Тажибаев.

После Жетысайского района Бейсен Тажибаев направился в Мактааральский район, где вместе с однопартийцами также рассмотрел проблемы вокруг АСП.

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Начальник Мактааральского районного отдела занятости и социальных программ М. Муса, выступивший с докладом, сообщил, что в районе 6453 семьи получают адресную социальную помощь на сумму свыше 1,5 млрд. тенге. В последнее время проверено свыше 600 семей. Как стало известно, 101 семья получила АСП больше, чем должна была, 5 семей и вовсе не должны были ее получать. Документы 175 семей были возвращены, так как не соответствовали требованиям законодательства. К тому же выплаты 2406 семей, которые не вошли в информационную систему «Е-халық», развелись по закону, но живут вместе, скрывают доходы, были пересчитаны.

Филиал партии намерен провести анализ в связи с этими нарушениями и совместно с соответствующими органами будет искать пути их решения. Поручено также усилить среди населения разъяснительную работу.

После совещания первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Б. Тажибаев ознакомился с работой филиалов партии в Келесском и Сарыагашском районах.

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