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    14:56, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    В парки и на рынки Алматы будут впускать только в масках

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В парки и рынки Алматы будут пускать только в масках. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Штабом по дальнейшему прекращению распространения коронавируса принято решение о том, что на входах в парки и другие объекты массового посещения, к примеру, на рынки, будут организованы продажа масок по оптовой цене. Только в масках должны пропускать в места отдыха», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе брифинга в РСК.

    По его словам, поставлена задача радиофицировать все парки и общественные места для того, чтобы постоянно вести разъяснительную работу по профилактике коронавирусной инфекции.

    «Также будут обновлены баннеры для агитации по профилактическим мерам: соблюдение социальной дистанции, ношение масок», - сказал он.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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