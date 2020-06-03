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В парках и скверах Алматы будет дежурить туристская полиция

3 Июня 2020 18:36
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В парках и скверах Алматы будет дежурить туристская полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории парков, скверов, аллей и других мест массового пребывания граждан предусмотрено полицейское патрулирование, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«К этой работе максимально привлекли представителей туристской полиции, которая была создана чуть больше года назад в рамках реформы органов внутренних дел, а также реализации Дорожной карты и государственной программы развития туристской отрасли. Напомним, цель подразделения – повышение международного имиджа и туристической привлекательности Республики Казахстан. Ранее сотрудники туристской полиции дислоцировались в округе основных достопримечательностей мегаполиса, сегодня же их ресурсы используются в обеспечении правопорядка в общественных местах и оказания помощи гражданам», – информировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

На сегодняшний день личный состав туристской полиции составляет 24 человека. Это особые полицейские, которые помимо отличных профессиональных качеств и служебного мастерства владеют несколькими иностранными языками, в частности, английским, французским, китайским и др.


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Ключевые слова: Алматы, Туризм, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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