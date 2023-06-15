В Париже запретили строительство домов выше 12 этажей

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Париж вернул запрет на возведение домов выше 12 этажей, то есть примерно 37 метров. Критиков возмутило строительство башни Tour Triangle в форме высокой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Да, здесь находится Эйфелева башня, но, несмотря на это, Париж давно борется за право оставаться малоэтажным городом. И успешно: в июне в столице Франции был принят новый «Местный план урбанизации» (PLU), который, по словам активистов, будет способствовать более экологичному строительству.

PLU вступил в силу после того, как городской совет Парижа проголосовал за ограничение высоты новых зданий до 12 этажей - то есть около 37 метров.

Хотя некоторые застройщики пытались сделать французскую столицу более похожей на ее британский аналог Лондон, горизонт которого в последние годы заняли высотные здания, парижане отвергли эти предложения.

В деловом районе Парижа Дефанс действительно есть несколько небоскребов, а ряд домов в 13-м и 15-м округах — более высокие, чем классические парижские здания. Но в центре города этажей обычно не так много.

В 1973 году завершилось строительство башни Монпарнас высотой в 209 метров, что вызвало волну критики, после чего в 1977 году в некоторых районах города запретили возводить дома выше 37 метров. Это ограничение действовало до 2010 года, когда было отменено бывшим мэром Бертраном Деланоэ: тогда в Париже разрешили строить офисные башни высотой в 180 метров и 50-метровые жилые дома.

Сейчас Париж фактически вернулся в 1977 год. Запрет был введен в рамках программы мэра Анн Идальго по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, известной как «Местный биоклиматический городской план».

Другая причина такого решения кроется в спорном строительстве башни Tour Triangle в форме пирамиды, спроектированной швейцарской студией Herzog & de Meuron. Работы начались в 2021 году. Их планировали завершить в 2026-м, но из-за различных юридических и планировочных споров оно было отложено на 12 лет.

После завершения строительства Tour Triangle станет третьим по высоте зданием в городе. В нем разместятся гостиница и офисы, а также магазины и рестораны.

Идальго объяснила решение своего совета, сказав, что запрет является частью более широкого «биоклиматического» плана, который позволит Парижу оставаться «привлекательным и приятным в ближайшие годы, несмотря на повышение температуры».

Запрет на PLU последовал за растущей глобальной тенденцией ограничения высоты зданий. В Китае, например, правительство недавно ограничило высоту небоскребов до 500 метров, а в городах страны ввели должность главного архитектора.