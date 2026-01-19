В Париже в квартире на пятом этаже обрушился пол, более 20 пострадавших

Согласно сообщению газеты Le Parisien, 18 января, ночью, в 11-м округе Парижа на улице Амело в многоэтажном доме, где проживает около 100 человек, обрушился пол квартиры на пятом этаже.

На место происшествия были направлены около 100 пожарных. Очевидцы подтвердили, что инцидент произошел в момент, когда в квартире находилось примерно 50 человек, собравшихся на вечеринку.

В результате обрушения более 20 человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Среди возможных причин обрушения сейчас рассматривают протечку воды. В воскресенье утром дежурный архитектор префектуры полиции сообщил, что просочившаяся вода могла ослабить перекрытие — об этом пишет Le Parisien со ссылкой на franceinfo.

По данным управляющей компании, здание возрастом около 150 лет не считалось аварийным. Известных проблем с обслуживанием или серьёзных повреждений у него не было. Префектура подтверждает, что несущие конструкции не пострадали, и жильцы уже скоро смогут вернуться в квартиры.