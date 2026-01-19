В Париже в квартире на пятом этаже обрушился пол, более 20 пострадавших
В столице Франции, Париже обрушился пол квартиры на пятом этаже многоэтажного дома, где примерно 50 человек отмечали вечеринку, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Согласно сообщению газеты Le Parisien, 18 января, ночью, в 11-м округе Парижа на улице Амело в многоэтажном доме, где проживает около 100 человек, обрушился пол квартиры на пятом этаже.
На место происшествия были направлены около 100 пожарных. Очевидцы подтвердили, что инцидент произошел в момент, когда в квартире находилось примерно 50 человек, собравшихся на вечеринку.
В результате обрушения более 20 человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Среди возможных причин обрушения сейчас рассматривают протечку воды. В воскресенье утром дежурный архитектор префектуры полиции сообщил, что просочившаяся вода могла ослабить перекрытие — об этом пишет Le Parisien со ссылкой на franceinfo.
По данным управляющей компании, здание возрастом около 150 лет не считалось аварийным. Известных проблем с обслуживанием или серьёзных повреждений у него не было. Префектура подтверждает, что несущие конструкции не пострадали, и жильцы уже скоро смогут вернуться в квартиры.