В Париже упали лопасти ветряной мельницы кабаре Мулен Руж

Одна из главных туристических достопримечательностей Парижа — ветряная мельница над кабаре «Мулен Руж» на Монмартре — в ночь на четверг «потеряла» лопасти, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Французская полиция сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, а экстренные службы уточнили, что целостности структуры ничего не угрожает.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что лопасти лежат на мостовой, при этом они немного пострадали при падении. Обрушились также первые три буквы надписи в названии кабаре «Moulin Rouge».

Moulin Rouge: les ailes tombées cette nuit sont en train d'être évacuées pic.twitter.com/LUeU5hOgK0 — BFMTV (@BFMTV) April 25, 2024

Ночь на четверг в Париже не была особенно ветренной, а инженеры еженедельно проверяют механизм крутящейся мельницы — и при последней инспекции никаких проблем не заметили.

По словам директора кабаре Жан-Виктора Клерико, нет никаких признаков того, что инцидент был связан с чьим-то злым умыслом, и его причиной, очевидно, была техническая проблема.

Последний раз серьезный инцидент в «Мулен Руж» произошел в 1915 году: тогда кабаре, находившееся в этом же месте, полностью сгорело.