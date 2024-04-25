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    17:21, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    В Париже упали лопасти ветряной мельницы кабаре Мулен Руж

    ветряная мельница кабаре Мулен Руж
    Фото: lbc.co.uk/Alamy

    Одна из главных туристических достопримечательностей Парижа — ветряная мельница над кабаре «Мулен Руж» на Монмартре — в ночь на четверг «потеряла» лопасти, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

    Французская полиция сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, а экстренные службы уточнили, что целостности структуры ничего не угрожает.

    В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что лопасти лежат на мостовой, при этом они немного пострадали при падении. Обрушились также первые три буквы надписи в названии кабаре «Moulin Rouge».

    Ночь на четверг в Париже не была особенно ветренной, а инженеры еженедельно проверяют механизм крутящейся мельницы — и при последней инспекции никаких проблем не заметили.

    По словам директора кабаре Жан-Виктора Клерико, нет никаких признаков того, что инцидент был связан с чьим-то злым умыслом, и его причиной, очевидно, была техническая проблема.

    Последний раз серьезный инцидент в «Мулен Руж» произошел в 1915 году: тогда кабаре, находившееся в этом же месте, полностью сгорело.

    Теги:
    Франция Европа Видео Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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