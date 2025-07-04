В память о Диасе Ахметшарипе предложено учредить журналистскую премию

Известный журналист Диас Ахметшарип скончался 22 мая 2025 года в возрасте 48 лет. Последняя его командировка была связана с деятельностью Общественного совета — в Актау он участвовал в открытии баскетбольной площадки и выступал за приоритет спорта и активной жизни для молодёжи.

«Эта премия станет продолжением его дела. Мы хотим поощрять журналистов, которые выбирают важные темы: профилактика, борьба с наркотиками, спорт как альтернатива. Это вклад в общее информационное здоровье общества», — отметил Жандос Актаев.

В Общественном совете подчёркивают, что личный пример Диаса, его внимание к социально значимым темам и последовательная работа в этом направлении могут вдохновить и других представителей медиасообщества.

Инициатива созвучна с посланием Президента Республики Казахстан, где особое внимание уделяется защите здоровья нации, усилению борьбы с наркоугрозой и сохранению генофонда страны.

Напомним, с начала мая Диас Ахметшарип находился в критическом состоянии. 7 мая стало известно, что он впал в кому после инсульта во время командировки в Актау. Позже, 17 мая, его перевезли в Астану. Все это время он оставался в коме.

22 мая стало известно, что Диас Ахметшарип ушел из жизни.