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    18:33, 03 Июль 2025 | GMT +5

    В память о Диасе Ахметшарипе предложено учредить журналистскую премию

    На заседании Общественного совета по профилактике наркопреступлений заместитель председателя Совета Жандос Актаев предложил учредить журналистскую премию имени Диаса Ахметшарипа — за материалы, посвящённые борьбе с незаконным оборотом наркотиков, профилактике и продвижению здорового образа жизни, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Журналистика
    Фото: journs.ru

    Известный журналист Диас Ахметшарип скончался 22 мая 2025 года в возрасте 48 лет. Последняя его командировка была связана с деятельностью Общественного совета — в Актау он участвовал в открытии баскетбольной площадки и выступал за приоритет спорта и активной жизни для молодёжи.

    «Эта премия станет продолжением его дела. Мы хотим поощрять журналистов, которые выбирают важные темы: профилактика, борьба с наркотиками, спорт как альтернатива. Это вклад в общее информационное здоровье общества», — отметил Жандос Актаев.

    В Общественном совете подчёркивают, что личный пример Диаса, его внимание к социально значимым темам и последовательная работа в этом направлении могут вдохновить и других представителей медиасообщества.

    Инициатива созвучна с посланием Президента Республики Казахстан, где особое внимание уделяется защите здоровья нации, усилению борьбы с наркоугрозой и сохранению генофонда страны.

    Напомним, с начала мая Диас Ахметшарип находился в критическом состоянии. 7 мая стало известно, что он впал в кому после инсульта во время командировки в Актау. Позже, 17 мая, его перевезли в Астану. Все это время он оставался в коме.

    22 мая стало известно, что Диас Ахметшарип ушел из жизни.

    Теги:
    СМИ Премия Общество
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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