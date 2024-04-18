В Пакистане и Афганистане из-за наводнений погибли 135 человек

На Пакистан и Афганистан обрушились экстремальные погодные условия. Грозы и проливные дожди стали причиной гибели сотен людей. В основном погибли пакистанские фермеры, собирая пшеницу, когда в них ударила молния, передает агентство Kazinform со ссылкой на CBS News.

В различных районах Пакистана 71 человек погиб, 67 пострадали. Наиболее пострадавшим регионом стала провинция Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. Там погибли 32 человека из-за обрушения жилых зданий. Среди погибших в Хайбер-Пахтунхве было 15 детей и пять женщин, еще 41 человек пострадал. Повреждено 1370 домов.

It is called Pakistan #Army!!! Your saviour in trying hours whether floods, rain or any other calamity. Respect #PakiatanArmy pic.twitter.com/aUKfcfdPej — Jan Achakzai / جان اچکزئی (@Jan_Achakzai) April 15, 2024

It is called Pakistan #Army!!! Your saviour in trying hours whether floods, rain or any other calamity. Respect #PakiatanArmy pic.twitter.com/aUKfcfdPej — Jan Achakzai / جان اچکزئی (@Jan_Achakzai) April 15, 2024

В провинции Пенджаб на востоке страны погибли 23 человека, 7 пострадали. В провинции Белуджистан на юго-западе страны 8 погибших и 8 пострадавших.

Неутешительная картина и в контролируемой Пакистаном части Кашмира. Там 8 погибших, 11 пострадавших и 47 разрушенных домов.

Синоптики прогнозируют обильные дожди на территории страны вплоть до 29 апреля.

В Афганистане число погибших перевалило за 66 человек. Разрушены почти 600 домов. Наводнение повредило больше тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Спасательные работы продолжаются. Накануне в стране за сутки выпало годовое количество осадков. От внезапных паводков пострадала столица Кабул и еще 20 провинций.