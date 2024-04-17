Наводнения в Афганистане унесли жизни 50 человек

Из-за сильных наводнений, вызванных сезонными дождями в Афганистане, за четыре дня погибли 50 человек, еще 36 получили ранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Представитель талибов в министерстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Абдулла Джанан Сайек рассказал, что внезапные паводки были зафиксированы 12 апреля в столице Кабуле и нескольких провинциях по всей стране. По его словам, более 600 домов были разрушены, погибли около 200 голов скота. Наводнение также повредило около 800 гектаров сельскохозяйственных угодий и более 85 километров дорог.

At least 33 killed in #Afghanistan as #heavyrains set off flash #floods.



“The primary information shows that, unfortunately, in the floods, 33 people were #martyred and 27 people got #injured.”

Video from Afghanistan pic.twitter.com/CrTHG6MPAZ — War analyst (@War_Analysts) April 15, 2024

Местное метеорологическое управление, в свою очередь, предупредило, что в ближайшие дни ожидаются дожди в большинстве из 34 провинций Афганистана. По прогнозу, больше всего осадков выпадет в провинциях Газни, Кабул, Кандагар и Нангархар.