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    18:51, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Наводнения в Афганистане унесли жизни 50 человек

    Афганистан, наводнение, паводки, талые воды, сель
    Фото: watchers.news

    Из-за сильных наводнений, вызванных сезонными дождями в Афганистане, за четыре дня погибли 50 человек, еще 36 получили ранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Представитель талибов в министерстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Абдулла Джанан Сайек рассказал, что внезапные паводки были зафиксированы 12 апреля в столице Кабуле и нескольких провинциях по всей стране. По его словам, более 600 домов были разрушены, погибли около 200 голов скота. Наводнение также повредило около 800 гектаров сельскохозяйственных угодий и более 85 километров дорог.

    Местное метеорологическое управление, в свою очередь, предупредило, что в ближайшие дни ожидаются дожди в большинстве из 34 провинций Афганистана. По прогнозу, больше всего осадков выпадет в провинциях Газни, Кабул, Кандагар и Нангархар.

     

    Теги:
    Наводнение Природные явления Природные катаклизмы Азия Видео Афганистан Южная Азия Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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