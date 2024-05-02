В отношении задержанного в наркотическом опьянении пилота Air Astana возбуждено уголовное дело

В отношении пилота авиакомпании Air Astana, находившегося в состоянии наркотического опьянения в аэропорту Алматы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Айдос Рысбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

На пленарном заседании Мажилиса депутаты поинтересовались, сколько таких фактов было зарегистрировано.

— Неделю назад был арестован пилот крупной авиакомпании, который употреблял наркотики. В целом, сколько людей страдают наркотической зависимостью в сфере воздушного, железнодорожного, общественного транспорта? У вас есть их список? Какая работа с ними ведется? Какие конкретно нормы вы рассматриваете? — спросила депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова.

На что заместитель министра внутренних дел Айдос Рысбаев ответил, что в отношении этого пилота возбуждено уголовное дело.

— В отношении пилота, уличенного в употреблении наркотиков, возбуждено уголовное дело. Дополнительную информацию мы предоставим после завершения расследования. Как правило, пилоты перед взлетом проходят медицинский осмотр, — сказал заявил Айдос Рысбаев, отвечая на вопрос депутата.

Напомним, в апреле текущего года в аэропорту Алматы был задержан пилот авиакомпании Air Astana в состоянии наркотического опьянения.