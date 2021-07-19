В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин – Президент РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет получать и обрабатывать информацию от общественников и населения по эпидситуации в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет координировать работу, получать и обрабатывать информацию от общественников и населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации в Акорде.

Глава государства также добавил, что еще один актуальный вопрос, тормозящий процесс иммунизации, – подложные паспорта вакцинации.

«Важно оперативно пресекать любые попытки распространения этого негативного явления. Работа началась, следует ее продолжить. В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин. Это стало причиной снижения эффективности ее действия», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.