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    16:02, 19 Июль 2021 | GMT +6

    В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет получать и обрабатывать информацию от общественников и населения по эпидситуации в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручаю создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет координировать работу, получать и обрабатывать информацию от общественников и населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации в Акорде.

    Глава государства также добавил, что еще один актуальный вопрос, тормозящий процесс иммунизации, – подложные паспорта вакцинации.

    «Важно оперативно пресекать любые попытки распространения этого негативного явления. Работа началась, следует ее продолжить. В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин. Это стало причиной снижения эффективности ее действия», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана Общество
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