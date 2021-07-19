16:02, 19 Июль 2021 | GMT +6
В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин – Президент РК
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет получать и обрабатывать информацию от общественников и населения по эпидситуации в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Поручаю создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет координировать работу, получать и обрабатывать информацию от общественников и населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации в Акорде.
Глава государства также добавил, что еще один актуальный вопрос, тормозящий процесс иммунизации, – подложные паспорта вакцинации.
«Важно оперативно пресекать любые попытки распространения этого негативного явления. Работа началась, следует ее продолжить. В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин. Это стало причиной снижения эффективности ее действия», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.Напомним, сегодня проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства.