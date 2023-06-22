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В Отбасы банк прокомментировали информацию об утечке данных

Редактор:  
Зифа Хабирова
22 Июня 2023, 12:38
В Отбасы банк прокомментировали информацию об утечке данных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Отбасы банк» в ответ на появившиеся в некоторых Telegram-каналах сообщения о возможной утечке данных или срыве IT-проекта, сделали официальное заявление, передает МИА «Казинформ».

«В банке сохранность личных данных клиентов стоит на первом месте. Мы строго соблюдаем все требования и нормы закона в области защиты персональных данных и информационной безопасности. В связи с этим мы сообщаем, что информация об утечке данных в Отбасы банк не соответствует действительности», - говорится в сообщении Отбасы банк.

Отмечено, что в банке не было каких-либо срывов IT-проектов. Банк работает в штатном режиме. На данный момент он реализует Стратегию развития АО «Отбасы банк» до 2023 года. Одной из стратегических целей которой является перевод 100% запланированных операций по обслуживанию клиентов в online-режим посредством внедрения передовых технологий и автоматизации деятельности банка.

«Прошедшая в Отбасы банк ревизия – это стандартная проверка деятельности банка и его внутренних процессов, которую проводил единственный акционер Отбасы банк – АО «НУХ «Байтерек» в соответствии со своими внутренними документами.

По итогам любой проверки составляется акт, план мероприятий по реализации акта и проводится мониторинг исполнения данного плана. Также по итогам проверок, в случае неисполнения тех или иных поручений, может предусматриваться дисциплинарная ответственность сотрудников банка, курирующих определенные направления деятельности», - отмечают в Отбасы банк.

При этом, решение по привлечению к дисциплинарной ответственности, в случае ее наступления, принимает Совет директоров банка. На данный момент банк исполняет План мероприятий по реализации Акта ревизии.


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