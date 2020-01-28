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В основном болеют люди с ослабленным иммунитетом, взрослые – эксперт о коронавирусе

28 Января 2020 15:23
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В основном болеют люди с ослабленным иммунитетом, взрослые – эксперт о коронавирусе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кому особенно стоит опасаться коронавируса, рассказала руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Первичные симптомы были схожи с вирусной инфекцией: озноб, повышение температуры. Тем не менее в последние дни отмечается, что добавляются другие симптомы – тошнота, диарея и многие другие. В основном болеют люди с ослабленным иммунитетом, взрослые и те, которые имеют хронические заболевания органов дыхания», - отметила она.

Айзат Молдагасимова также рассказала о мерах профилактики.

«Это общеизвестные меры: гигиена рук, проветривание помещении. В случае, если у вас катаральные явления, то лучше оставаться дома и обратиться к врачам», - пояснила она.

А. Молдагасимова посоветовала также избегать мест массовых скоплений. Такие меры приняты непосредственно санитарными службами.

Отметим, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что в городе принимаются меры, соответствующие международным стандартам и рекомендациям ВОЗ, по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Градоначальник подчеркнул, что в медучреждениях города имеется более 690 тысяч одноразовых масок, и 1,3 млн масок в резерве. Аптеки города также обеспечены достаточным запасом лекарств и масок.

Напомним, 31 декабря власти Китая информировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV. Случаи заражения зафиксированы уже в нескольких стран.

Всего в Китае число заболевших коронавирусом, по последним данным, составило 4515 человек, летальный исход зафиксирован в 106 случаях.




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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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