В ООН отреагировали на возможные ядерные испытания США

Ядерные риски в мире уже тревожно высокие, страны должны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности с катастрофическими последствиями. На это указал на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении проведения ядерных испытаний.

— Генеральный секретарь уже некоторое время говорит, что текущие ядерные риски — тревожно высокие и необходимо избегать действий, которые могут привести к просчету или эскалации с катастрофическими последствиями, — отметил Хак.

Он напомнил о «разрушительном наследии более чем 2 тыс. испытаний ядерного оружия, которые были проведены за последние 80 лет».

— С точки зрения генерального секретаря, ядерные испытания нельзя разрешать ни при каких обстоятельствах, — добавил Хак.

Напомним, президент Дональд Трамп накануне заявил, что США начинают испытания ядерного оружия - соответствующее поручение он дал Пентагону.