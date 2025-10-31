РУ
    05:51, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    В ООН отреагировали на возможные ядерные испытания США

    ООН призвала избегать эскалации на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Завершилась Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН
    Фото: Новости ООН

    Ядерные риски в мире уже тревожно высокие, страны должны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности с катастрофическими последствиями. На это указал на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении проведения ядерных испытаний.

    — Генеральный секретарь уже некоторое время говорит, что текущие ядерные риски — тревожно высокие и необходимо избегать действий, которые могут привести к просчету или эскалации с катастрофическими последствиями, — отметил Хак.

    Он напомнил о «разрушительном наследии более чем 2 тыс. испытаний ядерного оружия, которые были проведены за последние 80 лет».

    — С точки зрения генерального секретаря, ядерные испытания нельзя разрешать ни при каких обстоятельствах, — добавил Хак.

    Напомним, президент Дональд Трамп накануне заявил, что США начинают испытания ядерного оружия - соответствующее поручение он дал Пентагону. 

    Алина Хан
    Автор
