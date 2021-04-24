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    14:36, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    В охранника стреляли из ружья в Алматы: полиция ищет подозреваемого

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в человека стреляли из охотничьего ружья. Он госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очевидцы сняли на видео скопление полицейских на месте происшествия и выложили его в Сеть.

    «Человека застрелили из ружья ЖК «Бухар Жырау Тауэрс». Предположительно, охранника, скорее всего из охотничьего ружья. Стрелок скрылся в паркинг после выстрела», - говорится в посте .



    В пресс-службе департамента полиции города уточнили, что в результате конфликта, возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован.

    «Вместе с тем, сообщаем, что на место стянуты силы полиции, приняты меры по задержанию подозреваемого», - отметили в полиции.


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    МВД РК Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
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