В охранника стреляли из ружья в Алматы: полиция ищет подозреваемого

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в человека стреляли из охотничьего ружья. Он госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очевидцы сняли на видео скопление полицейских на месте происшествия и выложили его в Сеть.

«Человека застрелили из ружья ЖК «Бухар Жырау Тауэрс». Предположительно, охранника, скорее всего из охотничьего ружья. Стрелок скрылся в паркинг после выстрела», - говорится в посте .









В пресс-службе департамента полиции города уточнили, что в результате конфликта, возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован.

«Вместе с тем, сообщаем, что на место стянуты силы полиции, приняты меры по задержанию подозреваемого», - отметили в полиции.