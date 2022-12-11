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В одном из районов Атырауской области одобрен 81 субсидированный проект

11 Декабря 2022, 21:13
В одном из районов Атырауской области одобрен 81 субсидированный проект

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Жылыойском районе Атырауской области одобрен 81 субсидированный проект. Об этом сообщил аким района Жумабек Каражанов на пресс-брифинге «Итоги социально-экономического развития Жылыойского района», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем Жылыойском районе всего зарегистрировано 6 980 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них юридических лиц – 819, индивидуальных предпринимателей – пять, крестьянских хозяйств – 385. Общее количество действующих субъектов – 6 468. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» по состоянию на 1 октября 2022 года для субсидирования процентной ставки по кредитам одобрен 81 проект на сумму 2 миллиарда 611 миллионов тенге. 27 предпринимателям гарантирована процентная ставка по кредитам», – сообщил Жумабек Каражанов.

По его словам, с начала года в целях обновления парка сельскохозяйственной техники через Аграрную кредитную корпорацию крестьянским хозяйствам выдано кредитов на приобретение восьми единиц техники.
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