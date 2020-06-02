В одном из районов Алматы отключат горячую воду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы ряд зданий на юго-востоке временно отключат от горячего водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

С 09:00 до 17:00 часов 3 июня будет приостановлено горячее водоснабжение ряда зданий в Медеуском районе Алматы.

«В эти часы горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные строения, расположенные в контуре улиц Кажымукана – Байжанова – Елебекова – Рубинштейна – Достык, 308. Временные ограничения услуг горячего водоснабжения вводятся из-за проведения ремонтных работ на теплосетях, срок эксплуатации которых превышает более 25 лет, в рамках их подготовки к предстоящему отопительному сезону. Это позволит минимизировать риски в процессе передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!» - сообщили в компании.

Ранее также сообщалось, что холодное водоснабжение будет на несколько часов локально приостановлено в двух районах Алматы 3 июня.