В очереди на жилье состоят более 34 тысяч актюбинцев

28 Декабря 2022, 02:10

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В очереди на жилье из государственного фонда в Актюбинской области состоят более 34 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сегодня рассказал заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Нуртай Сертаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В списках на государственное жилье состоят 34 773 человека. В том числе в жилье нуждается 3252 лица из числа детей-сирот, более 14 тысяч человек из социально уязвимых категорий, 4,4 тысячи многодетных семей, 12,5 тысяч человек из числа госслужащих, работников бюджетных организаций и 144 актюбинца, у которых единственное жилье признано аварийным», - сказал Нуртай Сертаев.

Жилье из госфонда предоставляется нуждающимся согласно очередности и по мере строительства и ввода в строй новых квартир. Кроме того, они имеют возможность получения жилья в рамках государственных программ.

«С начала 2022 года в регионе жильем были обеспечены 237 семей из числа очередников, из них 33 семьи получили квартиры в порядке очереди, 65 семей — в рамках участия в программе «Бақытты отбасы», 139 семей получили квартиры в рамках реализации пилотного проекта «Шаңырақ», — сказал заместитель руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Нуртай Сертаев.