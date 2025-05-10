В обмен на 30-дневное перемирие Россия выдвинула требования США и ЕС

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что Владимир Путин отвергает идею длительного перемирия, выдвинутую Украиной, в случае если во время него союзники Киева будут продолжать поставлять ему оружие.

— Это будет преимущество для Украины. Украина продолжит полную мобилизацию, будет перебрасывать новые войска на передовую. Она использует это время для подготовки новых военнослужащих и предоставления отдыха тем, кто уже воюет. Так почему мы должны давать Украине такое преимущество? — задался вопросом Песков.

Еще накануне пресс-секретарь Путина допускал вероятность такого перемирия, но «с учетом нюансов». Вечером 9 мая он подчеркивал, что Кремль поддержал инициативу о длительном перемирии, когда ее впервые предложил президент США Дональд Трамп — «с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 7 мая заявил, что предложение Киева о перемирии с Россией как минимум на 30 дней остается в силе.

— Мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии, — сказал он.

Ранее сообщалось, что сразу четыре лидера стран-европейских союзников Украины — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск — посетят в субботу, 10 мая, Киев.