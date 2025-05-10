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    14:00, 10 Май 2025 | GMT +5

    В обмен на 30-дневное перемирие Россия выдвинула требования США и ЕС

    В обмен на 30-дневное перемирие РФ требует от США и ЕС прекращения поставок оружия Украине, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Россия США
    Фото: Fotolia / denisismagilov

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что Владимир Путин отвергает идею длительного перемирия, выдвинутую Украиной, в случае если во время него союзники Киева будут продолжать поставлять ему оружие.

    — Это будет преимущество для Украины. Украина продолжит полную мобилизацию, будет перебрасывать новые войска на передовую. Она использует это время для подготовки новых военнослужащих и предоставления отдыха тем, кто уже воюет. Так почему мы должны давать Украине такое преимущество? — задался вопросом Песков.

    Еще накануне пресс-секретарь Путина допускал вероятность такого перемирия, но «с учетом нюансов». Вечером 9 мая он подчеркивал, что Кремль поддержал инициативу о длительном перемирии, когда ее впервые предложил президент США Дональд Трамп — «с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом».

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 7 мая заявил, что предложение Киева о перемирии с Россией как минимум на 30 дней остается в силе.

    — Мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии, — сказал он.

    Ранее сообщалось, что сразу четыре лидера стран-европейских союзников Украины — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск — посетят в субботу, 10 мая, Киев.

    Теги:
    Украина Российско-украинский конфликт ЕС Мировые новости Россия США
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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