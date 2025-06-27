600 тонн свинца и 100 тонн алюминия пытались вывезти из области Жетысу нелегально
В Министерстве внутренних дел сообщили, что несмотря на действующий мораторий на экспорт некоторых видов лома металла, предпринимаются попытки его контрабанды за границу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Принятыми мерами УБОП департамента полиции области Жетысу совместно с прокуратурой пресечена незаконная деятельность компании, которая, не имея разрешительных документов, организовала незаконный прием и переработку цветного металла и путем внесения недостоверных сведений в сопроводительные документы неоднократно пыталась вывезти его за пределы страны.
В ходе обысковых мероприятий на территории предприятия изъято свыше 600 тонн переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия в виде заготовок, подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла.
Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория для проведения предварительного анализа его содержания. Кроме того, на объекте задержаны незаконные трудовые мигранты, которые привлекаются к установленной законом ответственности.
Проводится досудебное расследование, устанавливаются конечные бенефициары криминальной схемы. Работа в данном направлении продолжается.
Ранее также в области Жетысу была предотвращена попытка вывоза крупной партии свинца. Задержаны два грузовика с более чем 60 тоннами металла на сумму свыше 60 млн тенге.