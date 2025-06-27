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    09:10, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    600 тонн свинца и 100 тонн алюминия пытались вывезти из области Жетысу нелегально

    В Министерстве внутренних дел сообщили, что несмотря на действующий мораторий на экспорт некоторых видов лома металла, предпринимаются попытки его контрабанды за границу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В области Жетысу раскрыли криминальную схему вывоза стратегического сырья за границу
    Фото: Polisia.kz

    Принятыми мерами УБОП департамента полиции области Жетысу совместно с прокуратурой пресечена незаконная деятельность компании, которая, не имея разрешительных документов, организовала незаконный прием и переработку цветного металла и путем внесения недостоверных сведений в сопроводительные документы неоднократно пыталась вывезти его за пределы страны.

    В ходе обысковых мероприятий на территории предприятия изъято свыше 600 тонн переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия в виде заготовок, подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла.

    Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория для проведения предварительного анализа его содержания. Кроме того, на объекте задержаны незаконные трудовые мигранты, которые привлекаются к установленной законом ответственности.

    Проводится досудебное расследование, устанавливаются конечные бенефициары криминальной схемы. Работа в данном направлении продолжается.

    Ранее также в области Жетысу была предотвращена попытка вывоза крупной партии свинца. Задержаны два грузовика с более чем 60 тоннами металла на сумму свыше 60 млн тенге. 

    Теги:
    Закон и порядок Регионы Полиция Область Жетысу Металлы Задержания
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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