600 тонн свинца и 100 тонн алюминия пытались вывезти из области Жетысу нелегально

Принятыми мерами УБОП департамента полиции области Жетысу совместно с прокуратурой пресечена незаконная деятельность компании, которая, не имея разрешительных документов, организовала незаконный прием и переработку цветного металла и путем внесения недостоверных сведений в сопроводительные документы неоднократно пыталась вывезти его за пределы страны.

В ходе обысковых мероприятий на территории предприятия изъято свыше 600 тонн переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия в виде заготовок, подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла.

Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория для проведения предварительного анализа его содержания. Кроме того, на объекте задержаны незаконные трудовые мигранты, которые привлекаются к установленной законом ответственности.

Проводится досудебное расследование, устанавливаются конечные бенефициары криминальной схемы. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее также в области Жетысу была предотвращена попытка вывоза крупной партии свинца. Задержаны два грузовика с более чем 60 тоннами металла на сумму свыше 60 млн тенге.