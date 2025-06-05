Свинец на 60 млн пытались незаконно вывезти из Казахстана

В области Жетысу полицейские вместе с экономическими и таможенными службами предотвратили попытку вывоза крупной партии свинца. Задержаны два грузовика с более чем 60 тоннами металла на сумму свыше 60 млн тенге. По предварительным данным, свинец собирались незаконно отправить за границу.

Сейчас ведётся работа по установлению всех причастных к этой схеме. Подобные случаи ранее выявлялись и в других регионах.

В Северо-Казахстанской области пресечена попытка вывоза лома чёрного металла под видом высоколегированной стали — обнаружено около 1 тысячи тонн, включая 7 вагонов, готовых к отправке в соседнюю страну.

В Мангистауской области найден канал морского вывоза металлолома. На территории одного из предприятий обнаружено более 400 тонн лома, два контейнера были подготовлены к экспорту.

Виновные лица уже привлечены к ответственности. В МВД подчеркнули, что такие меры направлены на защиту экономических интересов страны. Работа по предотвращению незаконного вывоза стратегических ресурсов продолжается.