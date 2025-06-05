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    09:44, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Свинец на 60 млн пытались незаконно вывезти из Казахстана

    Сотрудники МВД вместе с другими ведомствами задержали несколько партий стратегически важного сырья, которое пытались незаконно вывезти, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Свинец на 60 млн пытались незаконно вывезти из Казахстана
    Фото: МВД РК

    В области Жетысу полицейские вместе с экономическими и таможенными службами предотвратили попытку вывоза крупной партии свинца. Задержаны два грузовика с более чем 60 тоннами металла на сумму свыше 60 млн тенге. По предварительным данным, свинец собирались незаконно отправить за границу.

    Сейчас ведётся работа по установлению всех причастных к этой схеме. Подобные случаи ранее выявлялись и в других регионах.

    В Северо-Казахстанской области пресечена попытка вывоза лома чёрного металла под видом высоколегированной стали — обнаружено около 1 тысячи тонн, включая 7 вагонов, готовых к отправке в соседнюю страну.

    В Мангистауской области найден канал морского вывоза металлолома. На территории одного из предприятий обнаружено более 400 тонн лома, два контейнера были подготовлены к экспорту.

    Виновные лица уже привлечены к ответственности. В МВД подчеркнули, что такие меры направлены на защиту экономических интересов страны. Работа по предотвращению незаконного вывоза стратегических ресурсов продолжается.

    Теги:
    МВД РК Граница Запрет на вывоз
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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