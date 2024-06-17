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    08:12, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    В области Улытау началось строительство новой спортивной базы

    улытау
    Фото: акимат области Улытау

    Возведение новой спортивной базы в области Улытау было начато специально для спортсменов-гребцов, но она также будет использоваться и для развития лыжного спорта в зимний период, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    — При распределении залов спортивной базы необходимо учитывать  и развитие секций лыжного спорта. Объект должен работать и зимой, — сказал глава региона Берік Әбдіғалиұлы.

    акимат области Улытау
    Фото: акимат области Улытау

    Корпус будет двухэтажным. На первом этаже планируют разместить игровой зал, зал силовой подготовки, помещение охраны, медпункт, тренерские, учебный класс, гардеробную, склад, техпомещение, раздевалки с душевыми и санузлами, баню сухого жара (сауну). На втором этаже будут приемная, раздевалки тренеров, администрация, бухгалтерия, методический кабинет, конференц-зал, тренажерный зал, зал гребных тренажеров.

    Выделенная под объект территория составляет более 4,5 га.

    Срок ввода в эксплуатацию — конец 2025 года.

    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Улытауская область Строительство
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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