В области Улытау началось строительство новой спортивной базы

Возведение новой спортивной базы в области Улытау было начато специально для спортсменов-гребцов, но она также будет использоваться и для развития лыжного спорта в зимний период, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

— При распределении залов спортивной базы необходимо учитывать и развитие секций лыжного спорта. Объект должен работать и зимой, — сказал глава региона Берік Әбдіғалиұлы.

Фото: акимат области Улытау

Корпус будет двухэтажным. На первом этаже планируют разместить игровой зал, зал силовой подготовки, помещение охраны, медпункт, тренерские, учебный класс, гардеробную, склад, техпомещение, раздевалки с душевыми и санузлами, баню сухого жара (сауну). На втором этаже будут приемная, раздевалки тренеров, администрация, бухгалтерия, методический кабинет, конференц-зал, тренажерный зал, зал гребных тренажеров.

Выделенная под объект территория составляет более 4,5 га.

Срок ввода в эксплуатацию — конец 2025 года.