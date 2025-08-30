РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:50, 29 Август 2025 | GMT +5

    В области Абай задержан депутат маслихата по подозрению в хищении

    В области Абай ведётся расследование уголовного дела в отношении депутата маслихата Аягозского района от партии «Аманат», начальника местного железнодорожного депо АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Алмаса Жанаткалиева, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    деньги
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По предварительным данным, он признан подозреваемым по факту хищения денежных средств. Сумма ущерба оценивается примерно в 300 миллионов тенге.

    Информацию подтвердили в департаменте экономических расследований области Абай.

    - Дело находится в производстве департамента. В интересах следствия и для обеспечения его объективности дополнительные сведения пока не подлежат разглашению, — сообщили в ведомстве.

    Уголовное производство продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

    Ранее сообщалось, что по подозрению в коррупции арестован экс-глава управления здравоохранения Костанайской области.

    Теги:
    Коррупция Хищение Борьба с коррупцией Область Абай
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают