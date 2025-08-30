В области Абай задержан депутат маслихата по подозрению в хищении

По предварительным данным, он признан подозреваемым по факту хищения денежных средств. Сумма ущерба оценивается примерно в 300 миллионов тенге.

Информацию подтвердили в департаменте экономических расследований области Абай.

- Дело находится в производстве департамента. В интересах следствия и для обеспечения его объективности дополнительные сведения пока не подлежат разглашению, — сообщили в ведомстве.

Уголовное производство продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что по подозрению в коррупции арестован экс-глава управления здравоохранения Костанайской области.