В области Абай задержан депутат маслихата по подозрению в хищении
В области Абай ведётся расследование уголовного дела в отношении депутата маслихата Аягозского района от партии «Аманат», начальника местного железнодорожного депо АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Алмаса Жанаткалиева, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
По предварительным данным, он признан подозреваемым по факту хищения денежных средств. Сумма ущерба оценивается примерно в 300 миллионов тенге.
Информацию подтвердили в департаменте экономических расследований области Абай.
- Дело находится в производстве департамента. В интересах следствия и для обеспечения его объективности дополнительные сведения пока не подлежат разглашению, — сообщили в ведомстве.
Уголовное производство продолжается, проводятся необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что по подозрению в коррупции арестован экс-глава управления здравоохранения Костанайской области.