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В области Абай состоялось совещание по разъяснению выступления Президента на II заседании Национального курултая

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 18:57
В области Абай состоялось совещание по разъяснению выступления Президента на II заседании Национального курултая

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай состоялось совещание по разъяснению выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат». В частности, были обсуждены вопросы развития духовной культуры, национальной идентичности и воспитания молодежи, передает МИА «Казинформ».

Открытая совещание, аким области Абай Нурлан Уранхаев отметил, что в своём выступлении Глава государства затронул важнейшие аспекты, формирующие национальную идентичность.

«В минувшую субботу в духовной столице страны Туркестане состоялось второе заседание Национального курултая. Судьба приграничных районов стала одним из волнующих вопросов населения. В связи с этим, Президент объявил, что принял решение о восстановлении Маканчинского района области Абай. Можно смело сказать, что данная инициатива реализуется в рамках концепции «Слышащее государство», - сказал Нурлан Уранхаев.

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В свою очередь, депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов выступил с предложениями по развитию Маканчинского района. Это вопросы образования, строительства объектов культуры и субсидии для предпринимателей, условия для малого и среднего бизнеса и Интернет.

Президент отметил, что необходимо заниматься всесторонней популяризацией культурного наследия, подчеркнув необходимость продвижения национального бренда, истории и культуры. Такой подход позволяет содействовать укреплению позитивного имиджа страны, формировать благоприятные условия для реализации внешнеполитических инициатив и усиления позиций бизнеса в мире.

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«Наши традиции и обычаи, легенды и истории можно и нужно продвигать с помощью современных технологий. Мы разрабатываем 3D-игрушки для детских садов, которые не только развивают мелкую моторику детей, но и приучают их к нашей культуре, так как наши игрушки - это элементы казахской национальной культуры - тулпары, батыры, юрты и так далее. Также мы готовы выпускать анимационные мультфильмы и мобильные игры, где также будет раскрываться история нашей страны», - рассказал сооснователь технокластера «Abai IT-Valley» Асхат Бейсембаев.

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Также на совещании были обсуждены темы воспитания молодежи, создания для них условий для самореализации, популяризации здорового образа жизни.

«Было обсуждено много важных аспектов. Если говорить о курултае, то стоит отметить, что в нем уделялось внимание социологии, социальному познанию. Глава государства настаивал на том, что в социологию вложено много средств, но результата нет. Поэтому в будущем должен появиться и центр социологии. Это большая возможность для нашей молодежи. В области Абай для нее тоже создаются необходимые возможности», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Самат Нуртаза.

В заключение аким области Абай Нурлан Уранхаев отметил, что особо важен вклад каждого человека в развитие региона и призвал всех участников к конструктивному сотрудничеству.

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