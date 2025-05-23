18:23, 22 Май 2025 | GMT +5
В одном из городов области Абай камеры начали фиксировать нарушения скорости
С 22 мая в Аягозском районе области Абай начали работать автоматические системы фиксации скорости Ekin BOKH POTTER. Их установка — часть проекта по цифровизации и повышению безопасности дорожного движения, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД.
В январе в Аягозе начал работу центр оперативного управления. В настоящее время в городе установлено 120 камер видеонаблюдения, а также 10 современных автоматических измерителей скорости.
Системы Ekin BOKH POTTER размещены по следующим адресам:
- ул. Кабанбай батыра;
- у гимназии № 10;
- у средней школы № 3;
- ул. Ақтамберді;
- у СТО «Мұқаш»;
- ул. Нуралинова;
- ул. Гагарина;
- ул. Момышұлы;
- вдоль ул. Көшкінбаева;
- ул. Тәңірберген.
Устройства фиксируют исключительно превышение установленной скорости в автоматическом режиме.
Ранее сообщалось, что около 100 камер видеонаблюдения установят в Карагандинской области.