В одном из городов области Абай камеры начали фиксировать нарушения скорости

В январе в Аягозе начал работу центр оперативного управления. В настоящее время в городе установлено 120 камер видеонаблюдения, а также 10 современных автоматических измерителей скорости.

Системы Ekin BOKH POTTER размещены по следующим адресам:

ул. Кабанбай батыра;

у гимназии № 10;

у средней школы № 3;

ул. Ақтамберді;

у СТО «Мұқаш»;

ул. Нуралинова;

ул. Гагарина;

ул. Момышұлы;

вдоль ул. Көшкінбаева;

ул. Тәңірберген.

Устройства фиксируют исключительно превышение установленной скорости в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что около 100 камер видеонаблюдения установят в Карагандинской области.