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    18:23, 22 Май 2025 | GMT +5

    В одном из городов области Абай камеры начали фиксировать нарушения скорости

    С 22 мая в Аягозском районе области Абай начали работать автоматические системы фиксации скорости Ekin BOKH POTTER. Их установка — часть проекта по цифровизации и повышению безопасности дорожного движения, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД.

    В области Абай начали работу камеры фиксации нарушений скорости
    Фото: МВД РК

    В январе в Аягозе начал работу центр оперативного управления. В настоящее время в городе установлено 120 камер видеонаблюдения, а также 10 современных автоматических измерителей скорости.

    Системы Ekin BOKH POTTER размещены по следующим адресам:

    • ул. Кабанбай батыра;
    • у гимназии № 10;
    • у средней школы № 3;
    • ул. Ақтамберді;
    • у СТО «Мұқаш»;
    • ул. Нуралинова;
    • ул. Гагарина;
    • ул. Момышұлы;
    • вдоль ул. Көшкінбаева;
    • ул. Тәңірберген.

    Устройства фиксируют исключительно превышение установленной скорости в автоматическом режиме.

    Ранее сообщалось, что около 100 камер видеонаблюдения установят в Карагандинской области.

    Теги:
    МВД РК Дороги Регионы Казахстана Полиция Камеры Область Абай Безопасность Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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