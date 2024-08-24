В области Абай масштабно отметили Сабантуй

В области Абай в очередной раз прошли мероприятия, посвященные народному празднику Сабантуй, который традиционно собирает на главной площадке острова Бейбітшілік тысячи гостей. Участники окунулись в атмосферу народных гуляний, познакомились с богатой культурой и традициями татарского народа, а также насладились национальной кухней, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

Фото: Акимат области Абай

Ежегодное торжество стало площадкой для объединения людей разных национальностей под единым шаныраком. Гости могли посетить выставку декоративно-прикладного искусства ремесленников города Семей и увидеть уникальную коллекцию старинных экспонатов, представленную краеведами области Абай.

Фото: Акимат области Абай

Кроме того, татарские музеи провели увлекательные экскурсии, а в традиционных юртах готовились национальные блюда, среди которых пироги, чак-чак, эчпочмак и другие изыски.

Фото: Акимат области Абай

Для гостей была подготовлена насыщенная концертная программа с участием именитых артистов из Семея и Республики Татарстан. Праздничный день украсили конкурсы по семейному дастархану, вокальному, танцевальному и инструментальному мастерству, художественному слову. Не обошлось и без спортивных состязаний и национальных игр, которые пользовались особым интересом у зрителей.

Фото: Акимат области Абай

Сабантуй — это не только праздник завершения весенних полевых работ, но и важное культурное событие, символизирующее стремление сохранить культурное наследие, дружелюбие и гостеприимство народов.