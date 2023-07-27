В ОАЭ объявлен трехдневный траур в связи со смертью брата Президента страны

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В Объединенных Арабских Эмиратах объявили трехдневный траур в связи со смертью Его Высочества шейха Саида бен Заида Аль Нахайяна, представителя правителя Абу-Даби и брата Президента страны Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.



Траур продлится с 27 по 29 июля. В стране приспущены флаги.

На имя президента страны поступают соболезнования в связи с кончиной брата.

Президент Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сегодня совершил поминальную молитву по покойному шейху в мечети в Абу-Даби.

Присутствовавшие молили Аллаха даровать усопшему мир и милость и наградить его за жизнь, посвященную служению своей стране и народу.

Они также молились о терпении и утешении. «Мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся».

После поминальной молитвы Его Высочество направился на кладбище Аль-Батин в Абу-Даби, где был похоронен покойный шейх Саид.