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    14:30, 30 Январь 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане увеличено количество ПЦР-лабораторий

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для проведения ПЦР-тестирований сегодня в столице функционируют 23 лаборатории, общей мощностью более 12 тысяч исследований в сутки. Об это сообщил руководитель Управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан Тимур Муратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

    «Сформирован кадровый резерв из 2100 человек. Проведено обучение медицинского персонала по диагностике и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Продолжают свою работу фильтр-кабинеты, усилено дистанционное наблюдение пациентов», - сказал Муратов Т.

    Он также добавил, что имеется достаточное количество аппаратов ИВЛ, КТ, рентген-аппаратов, установлены кислородные резервуары и лампы.

    Фото: Александр Куприенко


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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