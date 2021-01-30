В Нур-Султане увеличено количество ПЦР-лабораторий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для проведения ПЦР-тестирований сегодня в столице функционируют 23 лаборатории, общей мощностью более 12 тысяч исследований в сутки. Об это сообщил руководитель Управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан Тимур Муратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

«Сформирован кадровый резерв из 2100 человек. Проведено обучение медицинского персонала по диагностике и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Продолжают свою работу фильтр-кабинеты, усилено дистанционное наблюдение пациентов», - сказал Муратов Т.

Он также добавил, что имеется достаточное количество аппаратов ИВЛ, КТ, рентген-аппаратов, установлены кислородные резервуары и лампы.

Фото: Александр Куприенко