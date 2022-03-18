В Нур-Султане состоялось заседание диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялось девятое заседание диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз». В мероприятии под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова приняли участие министры, послы иностранных государств в Казахстане и представители ряда компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Участники встречи высказались по вопросам развития сотрудничества Европейского Союза, стран-участниц и бизнес-структур ЕС с Республикой Казахстан в условиях складывающейся в мире ситуации.

Посол Европейского союза в Республике Казахстан Кестутис Янкаускас в своем выступлении отметил, что «во всех сферах взаимосвязанности мы призываем к обеспечению устойчивости инвестиций с экологической, социальной, экономической и финансовой точек зрения. Устойчивая взаимосвязанность будет главным приоритетом в наших программах сотрудничества».

Посол Французской Республики в Казахстане Дидье Канесс выступил с докладом: «Зеленый водород для чистого и эффективного железнодорожного сектора в Казахстане», в котором напомнил, что «Казахстан является девятой по величине страной в мире с крупной железнодорожной сетью протяженностью в 16 000 км».

Дидье Канесс отметил, что «Продолжающийся рост железнодорожных грузовых перевозок поднимает вопрос о доступных средствах для их максимальной декарбонизации. С этой точки зрения актуальны недавние оценки президента Токаева, согласно которым развитие «промышленного кластера зеленого водорода» является «приоритетом».

Посол подтвердил готовность французских и европейских компаний углублять сотрудничество с Казахстаном в этой области, а также сказал, что это позволит Казахстану в полной мере использовать потенциал железнодорожного сектора, предоставляя возможности для перехода к «экологичности» с помощью новых технологий и быть страной-лидером в строительстве Зеленого Шелкового пути.

Тему развития транзитного потенциала и модернизации железных дорог Казахстана также поддержал Посол Королевства Испании в Казахстане Хорхе Урбиола.

«У Казахстана сейчас есть уникальная возможность стать одним из крупнейших региональных транзитных узлов», — сказал он.

Кроме того, в рамках девятого заседания диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз» были заслушаны выступления представителей иностранных компаний: компаний, включая DB Engineering & Consulting GmbH, о возможностях расширения сотрудничества с АО НК «КТЖ»; компании VEON/KaR-Tel по перспективам мобильной связи в Казахстане и вопросах кибернетической безопасности.

В заключение встречи Премьер-Министр РК Алихан Смаилов отметил, что по итогам 2021 года наблюдалось существенное увеличение объемов взаимной торговли между Казахстаном и странами Европейского Союза до $28,9 млрд, что на 21,4% выше, чем за 2020 год.

«Мы открыты для рассмотрения новых предложений и готовы работать на опережение в условиях текущей геополитической конъюнктуры. Нам необходимо продолжить нашу совместную работу для достижения стратегических целей, особенно перед лицом новых вызовов, которые требуют выработки новых подходов и кооперации», — резюмировал А. Смаилов.