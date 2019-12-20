+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 384.46 EUR 428.10
RUB 6.16 CNY 54.86
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Нур-Султане пройдет второе заседание Национального совета общественного доверия

20 Декабря 2019 09:00
Поделиться:
В Нур-Султане пройдет второе заседание Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане состоится второе заседание Национального совета общественного доверия (НСОД) под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Объявлена дата проведения 2-го заседания Национального совета общественного доверия
Арманжан Байтасов о заседании Национального совета: Надеюсь, все замечания будут услышаны Разговор был открытый – Берик Абдыгалиулы о заседании Национального совета общественного доверия После 25 лет казахстанцы перестают учиться – Саясат Нурбек бьет тревогу

Мероприятие пройдет во Дворце независимости. В рамках заседания планируется рассмотрение значимых вопросов по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.

Напомним, первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

30 октября Президент провел встречи с членами Национально совета общественного доверия. Во время встреч обсуждались перспективы гражданского общества и взаимодействие правозащитных организаций с государственными органами, социологические исследования в реализации концепции «слышащего государства», рассмотрены предложения по совершенствованию деятельности института общественных советов, введению автономии вузов, внедрению медицинского страхования.

О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Национальный Совет возглавил Президент Республики Казахстан. Принцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Общество, Нацсовет-2019,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив