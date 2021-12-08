В Нур-Султане пройдет республиканский форум передовиков труда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице пройдет республиканский форум передовиков труда. Об этом сообщил председатель партии «Ауыл», депутат Сената Парламента РК Али Бектаев в ходе конференции на тему «Развитие Независимого Казахстана и его агропромышленного комплекса», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Конференция организована Народно-демократической патриотической партией «Ауыл».
«В столице 15 декабря текущего года пройдет республиканский форум передовиков труда. В нем будут участвовать специалисты и передовики труда, работающие в сельском хозяйстве. Цель мероприятия – оценить труд людей, работающих в отрасли на благо страны, оказать им почести. Будет поздравление передовиков от имени Президента, вручение государственных наград и наград от Министерства. Мы должны ценить труд простых крестьян, рассказывать о них побольше», – сказал А. Бектаев.
По его словам, форум пройдет в этом году в пятыйй раз, в нем примут участие более 100 передовиков труда.
«В прошлом году, когда из-за пандемии мы все сидели по домам, крестьяне не прекращали работу. Они, несмотря на пандемию, беспрерывно трудились на благо страны и для своего пропитания. Как вы знаете, из-за последствий пандемии в разных странах мира, особенно в странах Европы, отмечался дефицит обычных продуктов питания, это вызывало обеспокоенность населения. А у нас нехватки продовольствия не было. Это благодаря работникам сельского хозяйства», – отметил сенатор.
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