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    21:36, 28 Январь 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане прошло заседание Комиссии по вопросам доступа к информации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой состоялось заседание Комиссии по вопросам доступа к информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В заседании, прошедшем в дистанционном формате, приняли участие представители центральных государственных, местных исполнительных и представительных органов, неправительственных и других организаций.

    В ходе заседания были презентованы и разъяснены новеллы законодательства в области доступа к информации.
    Напомним, 30 декабря 2020 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации», который включает в себя ряд поправок в Закон «О доступе к информации».
    «Министерство информации и общественного развития, как уполномоченный орган в области доступа к информации, усилит проводимую работу по мониторингу исполнения государственными органами требований Закона» - подчеркнула Аида Балаева.


    В докладе вице-министра информации и общественного развития Болата Тлепова основное внимание уделено двум вопросам. Это определение в каждом государственном органе уполномоченного лица или подразделения по вопросам доступа к информации, а также внесение ежегодно Главе государства отчета о состоянии сферы доступа к информации.
    Отмечено что Министерством будет проведена широкая информационно-разъяснительная работа и организованы семинары для ответственных сотрудников госорганов.
    Следующим был рассмотрен вопрос открытости деятельности маслихатов.
    Министерством информации и общественного развития были проанализированы сайты маслихатов областей, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Итоги показали серьезные недостатки и упущения в работе с сайтом.
    Так до сих пор не имеет собственного интернет-ресурса маслихат Атырауской области, маслихатами Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей своевременно не актуализируется информация на сайте, у 9 маслихатов отсутствуют записи онлайн-трансляций.


    В условиях пандемии и социального дистанцирования, когда Интернет стал основным источником получения информации, крайне важно своевременно обновлять информацию на сайтах государственных органов.
    Представитель Министерства национальной экономики Анар Байтукенова доложила о проводимой работе по внедрению обязательной онлайн-трансляции заседаний маслихатов всех уровней.
    «К январю 2022 года онлайн-трансляции заседаний планируется внедрить во всех маслихатах» - заявила представитель Министерства национальной экономики.
    Отметим, что данная работа ведется в рамках пункта 142 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента.
    По итогам заседания Комиссией выработан ряд рекомендаций государственным органам, направленных на реализацию изменений, внесенных в Закон «О доступе к информации», а также повышение прозрачности деятельности маслихатов.


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    Правительство Маслихат Правительство РК Другие государственные органы Акимат
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